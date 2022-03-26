Уряд прирівняв бронежилети та каски до гуманітарної допомоги, - Верещук

Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на засіданні уряду прийняли постанову якою прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верещук.

Зазначається, що для їх ввезення потрібен лише гарантійний лист кінцевого користувача.

Окрім того, також спрощено ввезення таких товарів:

Зокрема, тепер для їх ввезення потрібна лише декларація.

Раніше ми повідомляли, що Верещук звернулася до прем'єра Нідерландів та закликала надати засоби ППО.

Також ми писали, що Верещук розкритикувала позицію Угорщини щодо Росії.

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