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Уряд прирівняв бронежилети та каски до гуманітарної допомоги, - Верещук

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Україна, Субота 26 березня 2022 22:06
Уряд прирівняв бронежилети та каски до гуманітарної допомоги, - Верещук Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на засіданні уряду прийняли постанову якою прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верещук.

Зокрема, тепер для їх ввезення потрібна лише декларація.

Окрім того, також спрощено ввезення таких товарів:

  • пластин для бронежилетів;
  • переносних радіостанцій не цивільного призначення;
  • БПЛА та квадрокоптерів не цивільного призначення;
  • біноклів, оптичних труб і монокулярів не цивільного призначення;
  • коліматорних й оптичних прицілів не цивільного призначення;
  • тепловізорів і приладів нічного бачення.

Зазначається, що для їх ввезення потрібен лише гарантійний лист кінцевого користувача.

Раніше ми повідомляли, що Верещук звернулася до прем'єра Нідерландів та закликала надати засоби ППО.

Також ми писали, що Верещук розкритикувала позицію Угорщини щодо Росії.

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