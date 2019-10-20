Правительство приняло ряд кадровых решений

Правительство объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации
Правительство на своем заседании 20 октября приняло ряд кадровых решений. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
Кабмин назначил:
- Николая Божко на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
- Сергея Игнатовского на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Олега Потапова на должность временно исполняющего обязанности председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов;
С сегодняшнего дня правительство уволило:
- Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
- Дмитрия Баринова с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
- Дмитрия Балибердина с должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта;
- Евгения Асташева с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества;
- Дениса Клюшникова с должности заместителя председателя Донецкой ОГА;
- Максима Скрыпника с должности заместителя председателя Днепропетровской ОГА;
- Ивана Федорова с должности первого заместителя председателя Запорожской ОГА;
Также правительство согласовало назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Максима Немчинова.
Правительство также объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внесло изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.
Напомним, Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.