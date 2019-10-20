Уряд ухвалив ряд кадрових рішень

Уряд оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації
Уряд на своєму засіданні 20 жовтня прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.
Кабмін призначив:
- Миколая Божка на посаду першого заступника голови Державної служби морсього та річкового транспорту;
- Сергія Ігнатівського на посаду заступника голови Фонду державного майна України;
- Олега Потапова на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови Державного агентства інфраструктурних проектів;
З сьогоднішнього дня уряд звільнив:
- Дмитра Петренка з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту;
- Дмитра Баринова з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
- Дмитра Балибердіна з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;
- Євгенія Асташева з посади заступника голови Фонду державного майна;
- Дениса Клюшнікова з посади заступника голови Донецької ОДА;
- Максима Скрипника з посади заступника голови Дніпропетровської ОДА;
- Івана Федорова з посади першого заступника голови Запорізької ОДА;
Також уряд погодив призначення виконуючого обов'язки директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Максима Немчинова
Уряд також оголосив конкурс на зайняття посади голови Морської адміністрації та вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.