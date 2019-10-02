Правительство приняло ряд кадровых решений

Кабмин уволил заместителей министров и назначил новых
Кабинет министров Украины на заседании 2 октября принял ряд кадровых назначений. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
По данным департамента, в Министерство культуры, молодежи и спорта назначены:
Министерство обороны:
В то же время правительство уволило Николая Кузьо с должности заместителя министра экологии и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.
Также Кабинет министров принял решение об увольнении Марины Лазебной с должности главы Государственной социальной службы.
Кроме того, два увольнения в Государственном агентстве по вопросам кино:
Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября Кабинет министров Украины уволил руководителей девяти государственных структур.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 октября заявил, что в связи с реорганизацией Государственной фискальной службы большинство сотрудников Государственной таможенной службы будут уволены.