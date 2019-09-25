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Кабмин уволил глав девяти госструктур

Новости » Политика    25.09.2019 - 13:15
Кабмин уволил глав девяти госструктур
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство согласовало соответствующее решение на заседании 25 сентября

В среду, 25 сентября, Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, Кабинет Министров Украины уволил руководителей 9 государственных структур:

  • Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука,
  • Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка,
  • Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка,
  • Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря,
  • Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко,
  • Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову,
  • Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова,

  • Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,

Правительство также уволило четырех заместителей председателей Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова.

В Национальной полиции Украины уволили главу Сергея Князева и назначили на должность председателя Игоря Клименко. До этого он был заместителем председателя Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

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