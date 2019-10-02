Уряд ухвалив низку кадрових рішень

Кабмін звільнив заступників міністрів та призначив нових
Кабінет міністрів України на засіданні 2 жовтня ухвалив низку кадрових призначень. Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Заданими департаменту, у Міністерство культури, молоді та спорту призначено:
У Міністерство оборони:
Водночас уряд звільнив Миколу Кузьо з посади заступника міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.
Також Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення Марини Лазебної з посади голови Державної соціальної служби.
Крім того, два звільнення у Державному агентстві з питань кіно:
Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня Кабінет міністрів України звільнив керівників дев'яти державних структур.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 2 жовтня заявив, що у зв'язку з реорганізацією Державної фіскальної служби більшість співробітників Державної митної служби будуть звільнені.