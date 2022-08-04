Правительство предлагает МВФ активизировать работу над новой программой, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Пока ВСУ противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир, работаем над усилением экономической устойчивости Украины. Поддержка партнеров важна. Сообщил об этом во время разговора с Альфредом Каммером", - написал Шмыгаль.

Напомним, Украина до конца года намерен заключить соглашение с Международным валютным фондом на 15-20 млрд долларов.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.

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