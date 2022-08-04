Уряд пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, - Шмигаль

Уряд пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою з МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Глава українського уряду Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
"Поки ЗСУ протистоять агресії РФ та захищають весь цивілізований світ, працюємо над посиленням економічної стійкості України. Підтримка партнерів важлива. Повідомив про це під час розмови з Альфредом Каммером", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, Україна до кінця року має намір укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на 15-20 млрд доларів.
Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна зацікавлена у впровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак фонд поки не готовий до рішучих кроків у тій ситуації, в якій опинилася Україна.
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