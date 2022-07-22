Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом

Украина заинтересована в новой программе с Международным валютным фондом. Однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.

"МВФ нет опыта внедрения макроэкономических программ в ситуациях, в которых мы находимся сейчас. Они не до конца понимают, как в текущих условиях можно в среднесрочном периоде сбалансировать наш бюджет, учитывая огромные расходы на оборону", - сказал Николайчук.

По его словам, нужно принимать решения, которые выходят за пределы стандартных рецептов. "И мы пока что видим, что внутри фонда нет готовности идти на такие смелые шаги", - сказал он.

"На сегодня это является ключевой проблемой, которую без определенного давления на основных стейкхолдеров МВФ, политического давления, которое может идти и через избирателей этих основных стейкхолдеров, вряд ли мы сможем достичь положительного результата", - добавил заместитель главы НБУ.