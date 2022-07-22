Украине нужна новая программа с МВФ. В НБУ рассказали, в чем возникла проблема с фондом
Украина заинтересована в новой программе с Международным валютным фондом. Однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука во время дискуссии, организованной Киевской школой экономики.
"МВФ нет опыта внедрения макроэкономических программ в ситуациях, в которых мы находимся сейчас. Они не до конца понимают, как в текущих условиях можно в среднесрочном периоде сбалансировать наш бюджет, учитывая огромные расходы на оборону", - сказал Николайчук.
По его словам, нужно принимать решения, которые выходят за пределы стандартных рецептов. "И мы пока что видим, что внутри фонда нет готовности идти на такие смелые шаги", - сказал он.
"На сегодня это является ключевой проблемой, которую без определенного давления на основных стейкхолдеров МВФ, политического давления, которое может идти и через избирателей этих основных стейкхолдеров, вряд ли мы сможем достичь положительного результата", - добавил заместитель главы НБУ.
Напомним, по прогнозу МВФ, в 2023-2024 годах ожидается дальнейшая активная работа с международными финансовыми организациями, в том числе запуск новой программы МВФ для поддержания платежного баланса и макроэкономической стабильности.
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