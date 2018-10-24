Правительство повысило оклады служащих ГСЧС в горных районах

Иллюстративное фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Оклады рядовому и руководящему составу повышены на 25%

Кабинет министров Украины повысил оклады служащих Государственной службы чрезвычайных ситуаций в горных районах на 25%. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что в рамках повышения социальной защиты сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям повышена оплата труда рядового и руководящего состава служб гражданской защиты, которые служат в горных районах. Повышение окладов составит 25%.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2019 год заложены зарплаты полицейским от 9 тысяч гривен.

"В проекте бюджета заложено 209,7 миллиардов гривен и выполнена полностью задача, как президента Украины, так и решения СНБО по повышению на 30% относительно денежного довольствия рядового военнослужащего не менее 10 тыс. гривен, а рядового полиции и ГСЧС - не менее 9 тысяч гривен", - отметили в Минфине.

Отметим, в октябре премьер-министр Владимир Гройсман поручил внести в бюджет статью расходов на технические средства для ГСЧС.