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Уряд підвищив оклади службовців ДСНС в гірських районах

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 12:48
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Оклади рядового і керівного складу підвищено на 25%

Кабінет міністрів України підвищив оклади службовців Державної служби надзвичайних ситуацій в гірських районах на 25%. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що в рамках підвищення соціального захисту працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій підвищено оплату праці рядового і начальницького складу служб цивільного захисту, які служать в гірських районах. Підвищення окладів складе 25%.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в проекті державного бюджету на 2019 рік закладено зарплати поліцейським від 9 тисяч гривень.

"У проекті бюджету закладено 209,7 мільярдів гривень і виконано повністю завдання, як президента України, так і рішення РНБО щодо підвищення на 30% щодо грошового забезпечення рядового військовослужбовця не менше 10 тис. гривень, а рядового поліції і ДСНС - не менше 9 тисяч гривень", - зазначили у Мінфіні.

Зазначимо, в жовтні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив внести до бюджету статтю витрат на технічні засоби для ДСНС.

 

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