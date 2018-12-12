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Уряд ініціює перевірку облгазів

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 12:36
Уряд ініціює перевірку облгазів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін доручив розробити механізм перевірки облгазів

Кабінет міністрів України доручив сформувати робочу групу для розробки механізму перевірки облгазів на предмет нарахування додаткових платежів побутовим споживачам. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Уряд рекомендує НКРЕКП разом з Міненерго, Мінрегіоном, Мінсоцполітики, Антимонопольним комітетом і Фіскальною службою протягом тижня сформувати з участю нардепів робочу групу для вивчення ситуації з нарахуванням облгазами, (на яких були покладені спецзобов'язання), додаткових платежів за спожитий газ, в тому числі з урахуванням приведення показників лічильників до стандартних умов. Також рекомендується застосувати щодо облгазів заходи.

 

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Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків із завищеними цінами на газ.

"Хочу відразу...: перше - платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю", - заявив він.

До цього в "Нафтогазі" заявили, що більшість побутових споживачів газу отримали платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами.

 

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