Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Сегодня, 16 сентября парламент страны намерено избрать нового премьер-министра.

Об этом сообщает агентство "Киодо".

Как ожидается, им станет недавно избранный председатель правящей Либерально-демократический партии Есихидэ Суга.

"Мы разрушим вертикальное разделение государственных учреждений, корпоративные интересы и принцип прецедента, а также будем продвигать регуляторную реформу", - заявил Суга.

Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в новом кабинете министров как минимум девять из 18 членов правительства сохранят свои посты.

Есихидэ Суга уже обозначил первоочередные задачи, стоящие перед страной: преодоление пандемии и восстановление экономики.

Отметим, японский экс-премьер Абэ уже несколько лет борется с язвенным колитом. В середине июля 2020 года он уже говорил, что его состояние ухудшилось.

Ранее стало известно, что Абэ за две недели дважды был в больнице, где проходил обследования. В 2007 он уже покидал пост премьера из-за язвенного колита.

Напомним, в прошлом году Абэ заявлял, что уйдет из политики в 2021 году по истечению срока премьерских полномочий.

Он утверждал, что не собирается выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В Японии главой правительства автоматически становится глава правящей партии.

Одной из своих задач на посту премьера Абэ называл заключение мирного договора с Россией по итогам Второй мировой войны.