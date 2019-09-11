Правительство Японии ушло в отставку

Фото: правительство Японии (wikipedia.org)

После отставки правительства на своих должностях останутся лишь генсек и министр финансов

В среду, 11 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, после отставки правительства на своих должностях останутся лишь генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Также глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно станет министром экономики, а руководителем Министерства иностранных дел будет министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство уходит в отставку. С этого момента началась 43-я предвыборная кампания в канадской истории. Парламентские выборы в Канаде пройдут 21 октября.

Кроме того, спикер Палаты общин британского парламента Джон Берков предупредил, что уйдет в отставку до 31 октября, если до этого не будут объявлены всеобщие выборы. Эмоциональное заявление спикера удивило членов парламента.

Также глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что уходит в отставку. По ее словам, она подает в отставку в связи с тем, что хочет больше времени уделять семье.