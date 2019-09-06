Глава МИД Швеции объявила об отставке

Фото: Маргот Валльстрем (facebook com margot wallstrom)

Валльстрем занимает должность главы МИД Швеции с 2014 года

Глава Министерства иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

По ее словам, она подает в отставку в связи с тем, что хочет больше времени уделять семье.

"Я делаю это, потому что хочу больше времени проводить с мужем, детьми и внуками. Это правда, что никто из нас не молодеет, и в течение определенного времени мы отдалились друг от друга", - сказала Вальстрем.

Также она отметила, что многое вложила в работу по обеспечению безопасности Швеции.

"Я вложила все, что у меня есть, в работу по обеспечению безопасности Швеции, уважения к ней на международном уровне и признания ее в качестве партнера", - отметила она.

Валльстрем уже сообщила премьеру Стефану Левену о своем намерении. Левен в свою очередь заявил, что уже во вторник, 9 сентября. поднимет вопрос о ее преемнике.

"Я ухожу из правительства, но не отказываюсь от убеждений. За равенство и равноправие. За демократию, свободу и мир. За безъядерный мир", - сказала она.

Отметим, Валльстрем занимает должность главы МИД Швеции с 2014 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что власти Швеции в связи с наращиванием военного присутствия России в Балтийском море хотят ввести новый налог для банков, который позволит пополнить казну средствами для обороны страны.

Кроме того, Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд в Балтийском море элементы новой системы ПВО.