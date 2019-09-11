ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Японії пішов у відставку

Новини » Політика    11.09.2019 - 19:42
Уряд Японії пішов у відставку
Фото: уряд Японії (wikipedia.org)

Після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генсек і міністр фінансів

У середу, 11 вересня, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прийняв заяви про відставку від членів уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генеральний секретар уряду Есихидэ Суга і міністр фінансів Таро Асо.

Також голова Міністерства закордонних справ Японії Таро Коно стане міністром економіки, а керівником Міністерства закордонних справ міністр у справах відновлення економіки Тосиміцу Мотегі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд йде у відставку. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії. Парламентські вибори в Канаді відбудуться 21 жовтня.

Крім того, спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив, що піде у відставку до 31 жовтня, якщо до цього не будуть оголошені загальні вибори. Емоційна заява спікера здивувало членів парламенту.

Також глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку. За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.

Трюдо оголосив про розпуск парламенту Канади Уряд призначив 14 нових заступників міністрів
Новини України Японіяправительствоотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся