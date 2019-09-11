Уряд Японії пішов у відставку

Фото: уряд Японії (wikipedia.org)

Після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генсек і міністр фінансів

У середу, 11 вересня, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прийняв заяви про відставку від членів уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, після відставки уряду на своїх посадах залишаться лише генеральний секретар уряду Есихидэ Суга і міністр фінансів Таро Асо.

Також голова Міністерства закордонних справ Японії Таро Коно стане міністром економіки, а керівником Міністерства закордонних справ міністр у справах відновлення економіки Тосиміцу Мотегі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд йде у відставку. З цього моменту почалася 43-я передвиборна кампанія в канадській історії. Парламентські вибори в Канаді відбудуться 21 жовтня.

Крім того, спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив, що піде у відставку до 31 жовтня, якщо до цього не будуть оголошені загальні вибори. Емоційна заява спікера здивувало членів парламенту.

Також глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем заявила, що йде у відставку. За її словами, вона подає у відставку у зв'язку з тим, що хоче більше часу приділяти сім'ї.