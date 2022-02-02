Правительство Польши поддержало военную помощь Украине. Передадут ПЗРК и боеприпасы

Правительство Польши одобрило новое военную поддержку Украине. В частности, Варшава отправит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.
Украине планируют также передать боеприпасы.
"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине оборонительное оружие.
Кроме того, Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью.