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Правительство Польши поддержало военную помощь Украине. Передадут ПЗРК и боеприпасы

Автор: Артур Родивилов

Правительство Польши одобрило новое военную поддержку Украине. В частности, Варшава отправит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Украине планируют также передать боеприпасы.

"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине оборонительное оружие.

Кроме того, Польша направила в Украину 29 грузовиков с гумпомощью.

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