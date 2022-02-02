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Уряд Польщі підтримав військову допомогу Україні. Передадуть ПЗРК і боєприпаси

Автор: Артур Родивилов

Уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні. Зокрема, Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Україні планують також передати боєприпаси.

"На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні оборонну зброю.

Крім того, Польща направила в Україну 29 вантажівок з гумдопомогою.

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