Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины

Во время очередного заседания правительство Украины поддержало проект государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. В дальнейшем космическую программу передадут на рассмотрение народным депутатам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вицепремьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского.
Отмечается, что космическая программа предусматривает:
"Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд гривен, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен. Однако, по предварительным подсчетам, косвенные доходы в сфере экономики и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии за этот период составят более 16 млрд гривен", - отметил Олег Уруский.
Финансирование государственной космической программы Украины будет осуществляться за счет средств, которые были предусмотрены государственным бюджетом.