Уряд підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки

Під час чергового засідання уряд України підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки. Надалі космічну програму передадуть на розгляд народним депутатам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.
Зазначається, що космічна програма передбачає:
"Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень. Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період складуть понад 16 млрд гривень", - відзначив Олег Уруський.
Фінансування Державної космічної програми України здійснюватиметься за рахунок коштів, що були передбачені державним бюджетом.