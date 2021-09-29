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Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 15:10
Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины Фото: правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы (facebook.com/oleguruskyi)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередного заседания правительство Украины поддержало проект государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. В дальнейшем космическую программу передадут на рассмотрение народным депутатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вицепремьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского.

Отмечается, что космическая программа предусматривает:

  • осуществление космической деятельности в интересах безопасности и обороны;
  • создание космических систем наблюдения Земли;
  • внедрение космических технологий на рынке услуг;
  • создание ракетно-космической техники;
  • научные исследования в сфере космической деятельности;
  • правовое, информационное, научно-методическое обеспечение мероприятий программы.

"Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд гривен, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен. Однако, по предварительным подсчетам, косвенные доходы в сфере экономики и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии за этот период составят более 16 млрд гривен", - отметил Олег Уруский.

Финансирование государственной космической программы Украины будет осуществляться за счет средств, которые были предусмотрены государственным бюджетом.

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