Правительство поддержало проект Государственной космической программы Украины

Во время очередного заседания правительство Украины поддержало проект государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы. В дальнейшем космическую программу передадут на рассмотрение народным депутатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу вицепремьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского.

Отмечается, что космическая программа предусматривает:

осуществление космической деятельности в интересах безопасности и обороны;

создание космических систем наблюдения Земли;

внедрение космических технологий на рынке услуг;

создание ракетно-космической техники;

научные исследования в сфере космической деятельности;

правовое, информационное, научно-методическое обеспечение мероприятий программы.

"Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд гривен, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен. Однако, по предварительным подсчетам, косвенные доходы в сфере экономики и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности, государственного управления и экологии за этот период составят более 16 млрд гривен", - отметил Олег Уруский.

Финансирование государственной космической программы Украины будет осуществляться за счет средств, которые были предусмотрены государственным бюджетом.