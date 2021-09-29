ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Уряд підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки

Новость на русском →
Київ, Середа 29 вересня 2021 15:10
Уряд підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки Фото: уряд підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки (facebook.com/oleguruskyi)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового засідання уряд України підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021-2025 роки. Надалі космічну програму передадуть на розгляд народним депутатам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Зазначається, що космічна програма передбачає:

  • провадження космічної діяльності в інтересах безпеки та оборони;
  • створення космічних систем спостереження Землі;
  • впровадження космічних технологій на ринку послуг;
  • створення ракетно-космічної техніки;
  • наукові дослідження у сфері космічної діяльності;
  • правове, інформаційне, науково-методичне забезпечення заходів програми.

"Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень. Однак, за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період складуть понад 16 млрд гривень", - відзначив Олег Уруський.

Фінансування Державної космічної програми України здійснюватиметься за рахунок коштів, що були передбачені державним бюджетом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна
NEWS
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ