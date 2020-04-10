Правительство планирует создать 500 тыс. рабочих мест в мае

Кабинет министров Украины планирует создать в мае 500 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что среди прочего этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер и заседание которого состоялось в пятницу.

"Мы просмотрели направления, стратегии, и будем их презентовать на следующей неделе", - отметил премьер.

Напомним, по прогнозу Министерства экономики, ситуация на рынке труда Украины в 2020 году ухудшится в условиях общемирового распространения заболеваемости коронавирусом. Безработица будет расти как вследствие высвобождения рабочей силы внутри страны из-за снижения экономической активности в Украине в условиях ограничения деятельности ряда сфер экономики на период карантина, так и через возврат части трудовых мигрантов.

Кроме того, ранее Кабинет министров упростил получение пособия по безработице на период карантина. Также в правительстве дали разъяснение относительно порядка оформление субсидии для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.