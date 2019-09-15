Правительство планирует сменить руководителя Фонда госимущества

Кабинет министров Украины намерен сменить руководство Фонда государственного имущества. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "Интерфакс".

В частности, заявление было озвучено после представления проекта государственного бюджета на 2020 год. По словам Гончарука, у руководства ФГИУ есть двухнедельный срок на представление прогнозов по приватизации в Украине.

"Мы в скором времени планируем сменить руководство Фонда государственного имущества", - подчеркнул премьер.

Также Гончарук отметил, что около 5 млрд гривен от приватизации будут привлекут в бюджет 2020 года.

Добавим, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества является Виталий Трубаров. ФГИУ является органом исполнительной власти в Украине, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами госсобственности.

Напомним, 13 сентября 2019 верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества".