Правительство передало на приватизацию еще восемь предприятий

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий. Они будут выставлены на приватизацию.

Постановление принято на заседании правительства 10 марта, которое транслировалось на канале в Youtube .

в Соответствии с постановлением, в управление ФГИ передаются следующие предприятия:

Напомним, 12серпня 2020 году правительство передало Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий. В ходе заседания правительства из перечня исключили несколько важных предприятий.

По данным опроса КМИС, поручение президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации в той или иной степени одобряют 37% украинцев. В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.