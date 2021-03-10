Уряд передав на приватизацію ще вісім підприємств

Кабінет міністрів України передав до сфери управління Фонду державного майна ще вісім підприємств. Вони будуть виставлені на приватизацію.
Постанова ухвалена на засіданні уряду 10 березня, яке транслювалося на каналі в Youtube.
Згідно з постановою, в управління ФДМ передаються наступні підприємства:
Нагадаємо, 12серпня 2020 року уряд передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств. У ході засідання уряду з переліку виключили декілька важливих підприємств.
За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.