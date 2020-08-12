Кабмин передал Фонду госимущества для приватизации около 200 предприятий

В ходе заседания правительства из перечня было исключено несколько важных предприятий
Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". В дальнейшем будут приватизированы около предприятий.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
Согласно распоряжению, объекты государственной собственности, находящиеся в управлении уполномоченных органов управления, передаются в сферу управления ФГИ с целью их дальнейшей приватизации.
Распоряжением утверждены:
Но в ходе заседания правительства список был сокращен.
По предложению Олега Уруского, вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, из перечня исключены такие государственные предприятия:
Кроме того, по предложению Минэнерго, из перечня исключены:
Напомним, в марте глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что приватизация крупных предприятий в Украине остановлена до стабилизации на финансовых рынках.
По данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.
В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.