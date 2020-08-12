Уряд передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств

У ході засідання уряду з переліку виключили декілька важливих підприємств
Кабінет міністрів увалив розпорядження. "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". У подальшому будуть приватизовані біля підприємств.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.
Згідно з розпорядженням, об’єкти державної власності, які знаходяться в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМ з метою їх подальшої приватизації.
Розпорядженням планувалося затвердити:
Але цей перелік було скорочено у ході засідання уряду.
За пропозицією Олега Уруського, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, з переліку виключені такі державні підприємства:
Крім того, за пропозицією Міненерго, з переліку виключені:
Нагадаємо, у березні голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках.
За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.
У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.