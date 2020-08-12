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Уряд передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств

Автор: Олександр Білоус

У ході засідання уряду з переліку виключили декілька важливих підприємств

Кабінет міністрів увалив розпорядження. "Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна". У подальшому будуть приватизовані біля підприємств.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Згідно з розпорядженням, об’єкти державної власності, які знаходяться в управлінні уповноважених органів управління, передаються до сфери управління ФДМ з метою їх подальшої приватизації.

Розпорядженням планувалося затвердити:

  • перелік цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління ФДМ (198 об’єкти);
  • перелік суб’єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами держави яких передаються ФДМ (12 об’єктів);
  • перелік державних об’єднань, контроль за діяльністю яких, здійснює ФДМ (1 об’єкт).

Але цей перелік було скорочено у ході засідання уряду.

За пропозицією Олега Уруського, віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, з переліку виключені такі державні підприємства:

  1. "Завод порошкової металургії"
  2. "Український державний науково - дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу"
  3. Донецький державний науково-дослідний та проектний інститут кольорових металів
  4. "Екотрансенерго"
  5. "Кривбаспроект"
  6. "Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв"
  7. "Харківське промислово- торговельне підприємство"
  8. "Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів"
  9. "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія"
  10. "Укрпромзовнішекспертиза"
  11. Львівське державне спеціальне конструкторське бюро "Топаз"
  12. "НДЦ рідких мінеральних добрив"
  13. Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Вереск"
  14. "Розрахунково-кліринговий центр"
  15. "Полупанівський кар’єр"
  16. "Держінформаналітика"
  17. "Партнерський фонд"
  18. "Промислово-металургійний консалтинг"
  19. "Фінпром"

Крім того, за пропозицією Міненерго, з переліку виключені:

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Нагадаємо, у березні голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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