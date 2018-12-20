Правительство отказалось от практики выплаты январских пенсий в декабре

Фото: пенсионное удостоверение (facebook.com/pfu.gov.ua)

Досрочная выплата пенсий не планируется

Пенсионный фонд Украины в декабре 2018 года осуществит выплату пенсий за декабрь, а за январь - в январе 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Как отметили в министерстве, некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию о том, что в декабре будут выплачиваться пенсии за декабрь нынешнего и январь следующего года одним платежом.

СМИ ссылаются на проект постановления, который находится на рассмотрении в Кабинете министров Украины, о внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда Украины на 2018 год.

"Однако этим проектом не предусмотрено авансирование выплат за январь 2019 года", - отметили в Минсоцполитики.

Напомним, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 декабря 2018 года повышен на 62 грн до 1497 гривен. Это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн до 1497 грн.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины по доставке и выплате пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год.