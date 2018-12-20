Уряд відмовився від практики виплати січневих пенсій у грудні

Фото: пенсійне посвідчення (facebook.com/pfu.gov.ua)

Дострокова виплата пенсій не планується

Пенсійний фонд України в грудні 2018 року здійснить виплату пенсій за грудень, а за січень - у січні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Як зазначили у міністерстві, деякі засоби масової інформації поширили неправдиву інформацію про те, що в грудні виплачуватимуться пенсії за грудень нинішнього й січень наступного року одним платежем.

ЗМІ посилаються на проект постанови, що перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України, про внесення змін до бюджету Пенсійного Фонду України на 2018 рік.

"Однак цим проектом не передбачено авансування виплат за січень 2019 року", - зазначили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2018 року підвищено на 62 грн до 1497 гривень. Це друге підвищення пенсії у поточному році. З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищено також на 62 грн - до 1435 грн. Таким чином, мінімальна пенсія у 2018 році зросла на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн до 1497 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрпошта" досягла згоди з Пенсійним фондом України щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році за рахунок 500 млн грн, виділених у держбюджеті на 2019 рік.