Правительство отказалось от дивидендов "Нафтогаза": на что пойдут миллиарды

Согласно решению, на выплату дивидендов в госбюджет НАК направит не 95% прибыли, а лишь 30%.

Так 65% чистой прибыли в размере 8,5 млрд гривен направляется на закупку природного газа для подготовки к отопительному сезону 2022/23 года.

Еще 30% чистой прибыли в размере 3,9 млрд гривен направляется на выплату дивидендов в государственный бюджет (ранее - 12,4 млрд гривен).

Кроме того, 5% прибыли в размере 650 млн гривен направляется в резервный капитал.