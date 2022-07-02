Уряд відмовився від дивідендів "Нафтогазу": на що підуть мільярди

Кабінет міністрів змінив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та розмір річних дивідендів. Компанії залишили 8,5 млрд гривень на закупівлю газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 1 липня 2022 р. № 742.
Згідно з рішенням, на виплату дивідендів до держбюджету НАК направить не 95% прибутку, а лише 30%.
Так 65% чистого прибутку в розмірі 8,5 млрд гривень спрямовується на закупівлю природного газу для підготовки до опалювального сезону 2022/23 року.
Ще 30% чистого прибутку в розмірі 3,9 млрд гривень спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету (раніше - 12,4 млрд гривень).
Крім того, 5% прибутку в розмірі 650 млн гривень спрямовується до резервного капіталу.
Як повідомляло РБК-Україна, на нараді у прем'єра виник конфлікт між Денисом Шмигалем і головою НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренком з приводу обсягів закачування газу в ПСГ. Вітренко вважає, що 19 млрд кубометрів газу - це занадто багато. На зиму буде достатньо і 15 млрд кубометрів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" забезпечити на початок опалювального сезону запаси газу. Обсяг складе не менше, ніж торік - 19 млрд кубометрів.
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