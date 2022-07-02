Уряд відмовився від дивідендів "Нафтогазу": на що підуть мільярди

Згідно з рішенням, на виплату дивідендів до держбюджету НАК направить не 95% прибутку, а лише 30%.

Так 65% чистого прибутку в розмірі 8,5 млрд гривень спрямовується на закупівлю природного газу для підготовки до опалювального сезону 2022/23 року.

Ще 30% чистого прибутку в розмірі 3,9 млрд гривень спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету (раніше - 12,4 млрд гривень).

Крім того, 5% прибутку в розмірі 650 млн гривень спрямовується до резервного капіталу.