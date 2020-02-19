Правительство определило полномочия Офиса финконтроля

Офис финконтроля будет проверять министерства и ведомства
Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля утвердил Положение об Офисе финансового контроля. По этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отметили в пресс-службе, в положении говорится, что Офис финконтроля будет осуществлять контрольные мероприятия в министерствах, других органах исполнительной власти, государственных фондах, фондах общеобязательного государственного социального страхования, бюджетных учреждениях, субъектах хозяйствования государственного сектора экономики, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают (получали) средства из бюджетов всех уровней, государственных фондов и фондов общеобязательного государственного социального страхования или используют (использовали) государственное или коммунальное имущество. Контрольные мероприятия также будут осуществляться в субъектах хозяйственной деятельности независимо от формы собственности по судебному решению, принятому в уголовном производстве.
Вновь созданный орган будет отвечать, в частности, за проверку:
Кроме того, в положении предусмотрена реализация института финансовой аналитики, то есть проведение анализа рисков относительно управления ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям.
Напомним, в декабре 2019 Кабмин принял решение создать Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Офис финконтроля будет инспекцией, которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.
В феврале 2020 года руководителем нового Офиса финансового контроля назначен Игорь Буграк.