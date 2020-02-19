Уряд визначив повноваження Офісу фінконтролю

Офіс фінконтролю перевірятиме міністерства та відомства
Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого затвердив Положення про Офіс фінансового контролю. По це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Як зазначили в прес-службі, у положенні йдеться, що Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно. Контрольні заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:
Окрім того, у положенні передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.
Нагадаємо, в грудні 2019 Кабмін прийняв рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Офіс фінконтролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра фінансів.
У лютому 2020 року керівником нового Офісу фінансового контролю призначений Ігор Буграк.