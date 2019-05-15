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Правительство определило численность налоговиков

Новости » Экономика    15.05.2019 - 13:57
Правительство определило численность налоговиков
Фото: налоговая (УНИАН)

Кабмин выделил работников налогового направлении из ГФС, которую разделят на Налоговую и Таможенную службы

Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 апреля 2014 года №85 о предельной численности органов центральных органов исполнительной власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Согласно сообщению прес-службы, установливается такая предельная численность:

аппарата Государственной налоговой службы -  1 618 человек; территориальных органов ГНС - 28 252 человек.

В то же время, в Государственной фискальной службе (ГФС) остаются работать: в аппарате ГФС - 508 человек, в территориальных органах - 10 800 человек.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы на государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

 

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