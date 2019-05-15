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Уряд визначив кількість податківців

Новини » Економіка    15.05.2019 - 13:57
Уряд визначив кількість податківців
Фото: податкова (УНІАН)

Уряд відокремив працівників податкового напрямку з ДФС, яку розділять на Податкову та Митну служби

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 року №85 щодо граничної чисельності органів центральних органів виконавчої влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням  на прес-службу Міністерства фінансів.

Згідноз повідомленням, встановлюється така  гранична чисельність:

апарату Державної податкової служби - 1 628 осіб; територіальних органів ДПС  - 28 252 сіб.

У той же час, у Державній фіскальній службі (ДФС) залишаються працювати: в апараті ДФС - 508 осіб, у територіальних органах - 10 800 осіб.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск розподілу Державної фіскальної служби на Державну митну службу і Державну податкову служу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби було призначено Сергія Верланова.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів про оголошення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.

 

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