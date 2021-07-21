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Кабмин обязал госшахты погасить долги по зарплатам за счет дохода от продажи угля

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Украина, Среда 21 июля 2021 13:29
Кабмин обязал госшахты погасить долги по зарплатам за счет дохода от продажи угля Фото: Долги по зарплатам шахтерам погасят за счет продажи угля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли. Для получения государственной помощи шахты будут обязаны направлять на погашение долгов по зарплатам выручку от реализации продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 21 июля, которое транслировалось на Youtube.

Документом предусмотрено, что "в случае наличия задолженности по заработной плате бюджетные средства перечисляются при условии направления предприятиями на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы, не менее чем 80 процентов средств, полученных от реализации угольной продукции и других поступлений по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом".

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство разрабатывает комплексную политику справедливой трансформации угольных регионов.

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