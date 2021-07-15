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Государство разрабатывает комплексну политику справедливой трансформации угольных регионов, - Шмыгаль

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Киев, Четверг 15 июля 2021 17:48
Государство разрабатывает комплексну политику справедливой трансформации угольных регионов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль на IV Международной угольной конференции (ukurier.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Разделяя ценности "Европейского зеленого курса", Украина осуществляет важные шаги к энергонезависимости экономики, уменьшению объема выбросов парниковых газов, постепенного отказа от ископаемого топлива и снижению использования углерода в различных секторах промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время IV Международной угольной конференции.

По его словам, одновременно стоит задача предусмотреть социальную трансформацию моногородов, зависимых от работы шахт или тепловых станций.

"Сейчас мы активно обсуждаем с Евросоюзом, Всемирным банком и другими партнерами справедливую трансформацию угольных регионов, по примеру европейской программы Just Transition. На государственном уровне разрабатывается комплексная политика справедливой трансформации угольных регионов. Наша задача - ввести необходимые стимулы, чтобы такие регионы стали привлекательным местом для инвестиций и разработать детальный план создания новых рабочих мест и сформировать новые возможности для развития малого и среднего бизнеса ", - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что при поддержке Всемирного банка и правительства Германии Украина получит лучший опыт и технологии для проведения справедливой трансформации угольных регионов.

"Успешность трансформации угольных регионов нашей страны напрямую зависит от вовлеченности всех участников процесса: от местных властей до международных партнеров. Вместе мы должны разработать универсальную модель перепрофилирования и восстановления шахтерских регионов, которая создаст новые возможности для их жителей и инвесторов", - резюмировал глава правительства.

Напомним, к обсуждению темы трансформации угольной отрасли присоединились более 200 международных экспертов из Украины, Германии, Польши, Великобритании и Европейского союза, представителей украинской власти и крупного бизнеса, лидеров угольных профсоюзов и руководителей угледобывающих регионов Украины.

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Денис Шмыгаль
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