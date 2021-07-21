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Уряд зобов'язав держшахти погасити борги із зарплат за рахунок доходу від продажу вугілля

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Україна, Середа 21 липня 2021 13:29
Уряд зобов'язав держшахти погасити борги із зарплат за рахунок доходу від продажу вугілля Фото: Борги із зарплат шахтарям погасять за рахунок продажу вугілля  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі. Для отримання державної допомоги шахти будуть зобов'язані направляти на погашення боргів із зарплат виручку від реалізації продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 21 липня, яке транслювалося на Youtube.

Документом передбачено, що "у разі наявності заборгованості із заробітної плати бюджетні кошти перераховуються за умови спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, не менше ніж 80 відсотків коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції та інших надходжень станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава розробляє комплексну політику справедливої трансформації вугільних регіонів.

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