Правительство объявило о старте повторного конкурса на главу НСЗУ
Кабинет министров дал старт конкурсу на занятие должности главы Национальной службы здоровья Украины. Документы будут приниматься исключительно через Единый портал вакансий Государственной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook.
Министр отметил, что от нового конкурса ожидает кандидатур для избрания достойного главы Стратегического для системы здравоохранения ведомства с годовым бюджетом более 120 млрд гривен.
"Буду рассматривать кандитатов беспристрастно и исключительно по их профессиональным качествам. Хочу видеть руководителя, который "будет жить" медицинской реформой, программой медицинских гарантий и желанием развивать систему", - отметил глава профильного министерства.
Ляшко также сообщил, что уже определились два победителя на заместителей председателя НСЗУ.
"Также правительство поддержало мою просьбу ввести в штат НСЗУ должность еще одного заместителя, который будет прицельно заниматься вопросами цифровой трансформации и развития", - рассказал министр.
Ранее Ляшко заявил, что повторный конкурс на главу НСЗУ был объявлен после того, как Андрей Виленский снял свою кандидатуру.