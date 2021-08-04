ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Уряд оголосив про старт повторного конкурсу на главу НСЗУ

Новость на русском →
Середа 04 серпня 2021 15:06
Уряд оголосив про старт повторного конкурсу на главу НСЗУ Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Кабінет міністрів дав старт конкурсу на заняття посади глави Національної служби здоров'я України. Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Facebook.

Міністр зазначив, що від нового конкурсу очікує кандидатур для обрання гідного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн.

"Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їх професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - зазначив глава профільного міністерства.

Ляшко також повідомив, що вже визначилися два переможці на заступників голови НСЗУ.

"Також Уряд підтримав моє прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку", - розповів міністр.

Раніше Ляшко заявив, що повторний конкурс на главу НСЗУ був оголошений після того, як Андрій Віленський зняв свою кандидатуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко НСЗУ
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять