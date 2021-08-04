Уряд оголосив про старт повторного конкурсу на главу НСЗУ

Кабінет міністрів дав старт конкурсу на заняття посади глави Національної служби здоров'я України. Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в Facebook .

Міністр зазначив, що від нового конкурсу очікує кандидатур для обрання гідного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн.

"Розглядатиму кандитатів неупереджено та виключно за їх професійними якостями. Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - зазначив глава профільного міністерства.

Ляшко також повідомив, що вже визначилися два переможці на заступників голови НСЗУ.

"Також Уряд підтримав моє прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку", - розповів міністр.