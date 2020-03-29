Правительство обновило макроэкономический прогноз: ключевые показатели бюджета ЧС

Фото: Денис Шмыгаль (telegram/Denys_Smyhal)

Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 29,5 гривен за доллар

Правительство на заседании 29 марта одобрило обновленный макроэкономический прогноз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Тelegram.

Так, ключевые параметры нового макроэкономического прогноза выглядят следующим образом:

номинальный ВВП - 4 трлн гривен;

рост инфляции - 2,9% (с 5,6% до 8,7%);

среднегодовой курс - 29,5 грн/долл .;

среднемесячная зарплата - 11 тыс. грн;

уровень безработицы - 9,4%.

Как известно, Кабмин пересматривает бюджет-2020, чтобы выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, жертвами которого в Украине уже стали 10 человек. На данный момент из-за распространения вируса по всей стране объявлена чрезвычайная ситуация и введен карантин до 24 апреля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще будучи министром финансов Оксана Маркарова заявляла, что бюджет Украины на 2020 год будет корректироваться из-за изменения прогноза курса гривны.

Кроме того, сообщалось, что на презентации проекта госбюджета-2020 на тот момент министр финансов Оксана Маркарова отмечала, что по прогнозу Кабмина, средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Он также отмечала, что прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.