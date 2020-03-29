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Уряд оновив макроекономічний прогноз: ключові показники бюджету НС

Новини » Фінансова криза 2020     29.03.2020 - 23:53
Уряд оновив макроекономічний прогноз: ключові показники бюджету НС
Фото: Денис Шмигаль (telegram/Denys_Smyhal)

Середньорічний курс прогнозується на рівні 29,5 гривень за долар

Уряд на засіданні 29 березня схвалив оновлений макроекономічний прогноз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Тelegram.

Тож ключові параметри нового макроекономічного прогнозу виглядають наступним чином:

  • номінальній ВВП - 4 трлн гривень;
  • зростання інфляції - 2,9% (з 5,6% до 8,7%);
  • середньорічний курс - 29,5 грн/дол.;
  • середньомісячна зарплата - 11 тис. грн;
  • рівень безробіття - 9,4%.

Уряд оновив макроекономічний прогноз: ключові показники бюджету НС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ще будучи міністром фінансів Оксана Маркарова заявляла, що бюджет України на 2020 рік буде коригуватися через зміну прогнозу курсу гривні.

Крім того, повідомлялося, що на презентації проекту держбюджету-2020 на той момент міністр фінансів Оксана Маркарова відзначала, що за прогнозом Кабміну, середній курс гривні до долара в 2020 році складе 27 грн / долар. Він також відзначала, що прогноз покращено порівняно з попереднім (28,2 грн / долар), який був закладений в держбюджеті-2020 до першого читання.

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