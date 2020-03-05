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Правительство обнародовало решение о смене директора "Центрэнерго"

Новости » Экономика     05.03.2020 - 11:37
Правительство обнародовало решение о смене директора "Центрэнерго"
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Решение приняли в конце февраля, но документ не публиковали

Решение Кабинета министров от 26 февраля 2020 г. № 205-р о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" обнародовано на Правительственном портале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте.

Согласно распоряжению, правительство согласилось с предложением Фонда государственного имущества назначить Корчинского исполняющим обязанности генерального директора "Центрэнерго".

Напомним, Алексей Гончарук, занимавший пост премьер-министра, после заседания правительства 26 февраля заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о смене менеджмента компании "Центрэнерго" и на трех государственных облэнерго. Как отметил Гончарук, решение принято для ускорения процесса приватизации этих компаний.

Однако Окружной административный суд города Киева запретил Фонду государственного имущества осуществлять действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО "Центрэнерго". В частности, суд запретил смену исполняющего обязанности генерального директора компании Владимира Потапенко и внесение соответствующих изменений в государственный реестр.

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