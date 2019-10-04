Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия Голландия

Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщается, вместо Голландии будет использовать только официальное название для обновления глобального имиджа страны.

Национальный ребрендинг, подписанный лидерами бизнеса, советом по туризму и центральным правительством, будет развернут в конце 2019 года.

Министры хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года, и во время Олимпийских игр в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за границей Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявила, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход", - сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж.