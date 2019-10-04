Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання назви Голландія

Уряд Нідерландів ухвалив рішення припинити використання назви Голландія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, замість Голландії буде використовувати тільки офіційну назву для оновлення глобального іміджу країни.

Національний ребрендинг, підписаний лідерами бізнесу, радою з туризму та центральним урядом, буде розгорнуто в кінці 2019 року.

Міністри хочуть змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється, таких, як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде у Роттердамі у травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ заявила, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, винахідливу і інклюзивну країну. Ми модернізували наш підхід", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зажадали від уряду детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.