Правительство назначит главу Нацслужбы здоровья на следующем заседании

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве приняли распоряжение о необходимости назначения главы НСЗУ

Министерство здравоохранения завершило собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Назначение главы НСЗУ Кабинетом министров может состояться на следующем заседании правительства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

"На голову Национальной службы здоровья Украины был проведен конкурс в январе. Я провел собеседование с тремя людьми, которые победили в конкурсе. Подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы, согласно действующему законодательству. Поэтому на следующее заседание Кабмина будет вынесено предложение Минздраву", - заявил Стапанов.

Напомним, в конце ноября 2019 года правительство объявит конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья после увольнения Олега Петренко. Среди причин для увольнения, Петренко отметил разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здорохранения.

В декабре Кабмин назначил Оксану Мовчан временно исполняющей обязанности председателя Нацслужбы здоровья.

Автор: Игорь Литвиненко