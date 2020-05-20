ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правительство назначит главу Нацслужбы здоровья на следующем заседании

Новости » Политика     20.05.2020 - 15:58
Правительство назначит главу Нацслужбы здоровья на следующем заседании
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве приняли распоряжение о необходимости назначения главы НСЗУ

Министерство здравоохранения завершило собеседования с кандидатами на пост главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Назначение главы НСЗУ Кабинетом министров может состояться на следующем заседании правительства.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

"На голову Национальной службы здоровья Украины был проведен конкурс в январе. Я провел собеседование с тремя людьми, которые победили в конкурсе. Подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы, согласно действующему законодательству. Поэтому на следующее заседание Кабмина будет вынесено предложение Минздраву", - заявил Стапанов.

Напомним, в конце ноября 2019 года правительство объявит конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья после увольнения Олега Петренко. Среди причин для увольнения, Петренко отметил разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здорохранения.

В декабре Кабмин назначил Оксану Мовчан временно исполняющей обязанности председателя Нацслужбы здоровья.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныназначениемедреформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь