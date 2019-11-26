Правительство объявит конкурс на пост главы Нацслужбы здоровья

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

До этого будет назначен временно исполняющий обязанности

Правительство объявит конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья после увольнения Олега Петренко. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире "Свобода слова".

Она отметила, что придется определить исполняющего обязанностей председателя НСЗУ и объявить о назначении конкурса на должность.

"На сегодня я так понимаю, что нам придется поставить человека и определить и.о. и объявить конкурс. Это то, о чем мы собственно сегодня с премьер-министром разговаривали", - заявила Скалецкая.

Ранее в Министерстве охраны здоровья (Минздраве) прокомментировали увольнение с должности председателя Нацслужбы здоровья Олега Петренко. Министр Скалецкая Петренко поблагодарила за то, что он сделал на посту.

Напомним, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении. Среди причин для увольнения, Петренко отметил разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здорохранения. Также Петренко отметил, что его решение продиктовано в том числе желанием "дать новой политической команде возможность сделать это иначе".