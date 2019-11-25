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Глава Нацслужбы здоровья подал в отставку

Новости » Общество     25.11.2019 - 18:32
Глава Нацслужбы здоровья подал в отставку
Фото: Олег Петренко (facebook.com-hct.summer.school)

Петренко отметил, что трансформация системы здравоохранения уже началась

Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЗУ в Facebook.

Как сообщается, Петренко написал заявление на увольнение по собственному желанию.

"Я сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит", - говорится в сообщении.

Среди причин для увольнения, Петренко отметил разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения.

"Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единообразного понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения", - говорится в сообщении.

Также Петренко отметил, что его решение продиктовано в том числе желанием "дать новой политической команде возможность сделать это иначе".

В то же время он подчеркнул, что трансформация системы здравоохранения уже началась, и не может быть остановлена.

Кроме того, он отметил, что НСЗУ должен быть единым национальным стратегическим закупщиков медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств.

Напомним, 28 мая прошлого года Кабмин назначил заместителя генерального директора по вопросам стратегического развития ООО Isida-IVF Олега Петренко главой Национальной службы здоровья.

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