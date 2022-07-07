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Правительство назначило уполномоченного по вопросам переселенцев: кто им стал

Фото: Павел Козырев, уполномоченный по вопросам переселенцев (facebook com kramar oleksandr)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров назначил Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Ранее Козырев занимал должность обычного заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он также является главой Ассоциации малых городов Украины.

Напомним, Кабмин решил учредить должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц, так как после начала полномасштабной российской агрессии почти треть украинцев были вынуждены стать внутренними переселенцами.

Кроме того, правительство изменило процедуру оформления статуса переселенца.

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Кабинет Министров УкраиныПереселенцы с Донбасса